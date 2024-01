Pagasa: Amihan, tugnaw nga panahon magpadayon

Padayon nga masinati sa mga Sugbuanon ang tugnaw nga kagabhion ug bugnaw nga kabuntagon tungod kay ang hangin nga gikan sa mainland China padayon nga naghuros sa pipila ka bahin sa nasod, apil na ang Sugbo.

Si Alfredo “Al” Quiblat, hepe sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas, niingon nga nikusog ang hangin nga amihan samtang nagkahuyang usab ang shear line o panag-abot sa init ug bugnaw nga klima sa taas.

Ang northeast monsoon o amihan gihulagway nga naglungtad nga bugnaw ug uga nga hangin gikan sa mainland China ug sa rehiyon sa Siberia, nga nagresulta sa mas bugnaw nga temperatura sa nasod.

Sa laing bahin, ang shear line mao ang punto diin ang bugnaw nga hangin gikan sa amihanang-sidlakang o amihan nag-intersect sa init nga easterlies gikan sa Pacific Ocean, nga magdala og katag-katag nga pag-ulan ug pagpanugdog-kilat.

Matod ni Quiblat nga ang katugnaw sa panahon nga gibati sa mga Sugbuanon ilabi na panahon sa kagabhion tungod sa paghuyop sa amihan.

“The direction of the wind that we are receiving is from the mainland China, and it is really cold since they are currently experiencing the winter season there, so we are experiencing the surge of amihan,” matod niya sa pakighinabi sa Superbalita Cebu sa Dominggo, Enero 28, 2024.

Ang meteorologist sa estado niingon nga kini niresulta sa pag-ubos sa temperatura, sa ingon, ang tugnaw nga panahon gilauman nga magpadayon hangtod sa katapusan sa bulan, nga mosulod sa ikaduhang bulan sa tuig.

Dugang niya nga base sa ilang lima ka adlaw nga forecast, masinati gihapon kini hangtod sa Huwebes, Pebrero 1.

Base sa report sa SunStar Cebu sa miaging tuig, ang panahon sa amihan misulod sa Pilipinas niadtong Oktubre. Gilauman nga molungtad ang ting-ulan hangtod sa Marso o Abril.

Si Quiblat niingon nga ang historical data nagpakita nga ang Enero kasagaran giisip nga pinakabugnaw nga bulan sa tuig.

Gipasabot pa niya nga ang bag-uhay ug umaabot nga mga adlaw, o sulod sa 30 ka adlaw, nagpakita nga ang Sugbo nakasinati karon og average nga temperatura gikan sa 24 ngadto sa 30 degrees Celsius.

“Mao nga ang temperatura nga atong nasinati (Dominggo, Enero 28), nga labing menos 24.8 degrees Celsius, giisip na nga mas init kaysa normal tungod sa nasinati nga El Niño phenomenon,” matod niya.

Ang El Niño usa ka panghitabo sa klima nga gihulagway pinaagi sa kanunay nga pag-init sa temperatura sa ibabaw sa dagat sa sentro ug silangang ekwador sa Dagat Pasipiko, nga nagresulta nga dili kaayo masinati ang pag-ulan.

Si Quiblat niingon nga ang amihan moresulta usab sa madag-umon nga kalangitan, apan sa pagkakaron, gamay ra kaayo ang posibilidad sa pag-ulan, kon aduna, “dili kini kusog nga pag-ulan, apan hinay nga pag-ulan o pagtalisik nga mahimong masinati hangtod Miyerkules (Enero 31)”.

Matod niya nga sa pagkakaron sa Sugbo o Central Visayas, ang gikusgon sa hangin anaa sa 40 kilometros matag oras, sukwahi niadtong Sabado nga natala kini sa 50 kilometros matag oras, hinungdan nga gilibkas na ang gale warning.

Dugang pa niya nga ang kasamtangang gale warning gipataas lamang sa Eastern Visayas, o mga lugar sa Leyte ug Samar provinces, sanglit direktang apektado kini sa hangin nga mosulod sa nasod.