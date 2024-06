Pagasa: El Niño mitapos, La Niña nag-ung-ong na

Nitapos na ang El Niño phenomenon sa Pilipinas apan ang mas init kaysa naandang temperatura sa ibabaw ug ubos sa normal nga pag-ulan mahimo pa nga magpadayon sa pipila ka mga lugar sa nasod, sumala sa state weather bureau kaniadtong Biyernes, Hunyo 7, 2024.

Ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) mideklarar sa pagsugod sa El Niño niadtong Hulyo 4, 2023, samtang gipahibalo niini ang pagsugod sa ting-ulan sa Mayo 29, 2024.

Sa advisory niini nga gipagawas kaniadtong Biyernes ug gipirmahan ni Pagasa Admi­nistrator Nathaniel Servando.

Matod sa weather bureau, “the conditions in the tro­pical Pacific have returned to El Niño Southern Oscillation (Enso)-neutral levels, while a transition from Enso-neutral to La Niña remains likely (about 69 percent chance) by July-August-September 2024 season.”

Dugang pa, samtang ang El Niño alert ug warning system gipaubos na ngadto sa dili aktibo, ang La Niña watch nagpabilin nga epektibo.

Matod sa Pagasa, padayong bantayan pag-ayo ang bisan unsang mahinungdanong ka­lamboan sa El Niño pheno­menon.

Ang El Niño gihulagway pinaagi sa talagsaon nga mas init kay sa kasagaran nga temperatura sa ibabaw sa dagat nga mahimong magdala og negatibong epekto, sama sa mga huwaw ug huwaw, samtang ang La Niña gihulagway pinaagi sa talagsaon nga mas bugnaw kay sa kasagaran nga temperatura sa ibabaw sa dagat nga kasagarang mahitabo sa ulahing bahin sa Oktubre o Nobiyembre.

Gitambagan sa Pagasa ang tanang hingtungdan nga ahensya sa gobyerno ug ang kinatibuk-ang publiko sa pagmonitor ug paghimog mga precautionary measures batok sa nagsingabot nga epekto sa klima.

Una nang gipahibalo sa weather bureau nga 13 ngadto sa 16 ka tropical cyclones ang posibleng mahitabo sulod sa Philippine area of ​​responsibility (PAR) karong tuiga. Ang unang bagyo nga si Aghon nisulod sa PAR niadtong Mayo 24 ug mikalas og unom ka tawo. / LMY