Superbalita Cebu

Pagasa: Habagat motapos na

Pagasa: Habagat motapos na
Motorista naabtan sa bunok sa uwan / FILE FOTO
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Opisyal nang gipahibawo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang pagtapos sa habagat o Southwest Monsoon.

Kini samtang nag-usab ang kahimtang sa panahon ngadto sa mga kondisyon nga timaan sa pagtapos sa ting-ulan sa kasadpang bahin sa Luzon ug Visayas.

Matod sa Pagasa, namatikdan sa miaging mga adlaw ang hinay-hinay nga pagbag-o sa kasamtangang pattern sa panahon, nga gipakita sa pagpalig-on sa high-pressure system ibabaw sa East Asia ug sa pagbalhin paingon sa habagatan sa Intertropical Convergence Zone.

Namahayag usab ang ahensiya nga mihuyang ang hangin ug mikunhod ang pag-ulan nga may kalabotan sa Southwest Monsoon.

Gilauman nga magpadayon kini nga mga kondisyon sa umaabot nga mga adlaw.

Ang maong deklarasyon nagtimaan usab sa pagtapos sa ting-ulan sa kasadpang bahin sa Luzon ug Visayas. / DPC

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