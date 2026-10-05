Pagasa: Habagat motapos na

Opisyal nang gipahibawo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang pagtapos sa habagat o Southwest Monsoon.
Kini samtang nag-usab ang kahimtang sa panahon ngadto sa mga kondisyon nga timaan sa pagtapos sa ting-ulan sa kasadpang bahin sa Luzon ug Visayas.
Matod sa Pagasa, namatikdan sa miaging mga adlaw ang hinay-hinay nga pagbag-o sa kasamtangang pattern sa panahon, nga gipakita sa pagpalig-on sa high-pressure system ibabaw sa East Asia ug sa pagbalhin paingon sa habagatan sa Intertropical Convergence Zone.
Namahayag usab ang ahensiya nga mihuyang ang hangin ug mikunhod ang pag-ulan nga may kalabotan sa Southwest Monsoon.
Gilauman nga magpadayon kini nga mga kondisyon sa umaabot nga mga adlaw.
Ang maong deklarasyon nagtimaan usab sa pagtapos sa ting-ulan sa kasadpang bahin sa Luzon ug Visayas. / DPC