Pagasa: Kainiton sa Visayas miabot sa 42 degrees Celsius

Nisaka gikan sa 37 ngadto na sa 42 degrees Celsius ang heat index kon kainiton sa nagkalainlaing dapit sa Visayas kagahapon, Miyerkules, Nobiyembre 4, subay sa natala nga datos sa state weather bureau.
Sa gipagawas nga taho sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas Regional Services Division, nasinati sa rehiyon ang labing init nga temperatura.
Natala sa Iloilo ang 42°C, Eastern Samar: 42°C; Negros Occidental: 41°CSiquijor, 41°C, Samar: 41°C, Capiz: 40°C, Cebu: 39°C, Negros Oriental: 39°C, Leyte ug Southern Leyte: 39°C, Bohol: 38°C, ug Northern Samar: 37°C.
Ang maong datos ug kainiton nasulod ubos sa duha ka classification nga mao ang “extreme caution” nga magsugod sa 33°C hangtod sa 41°C ug ang “danger” nga magsugod sa 42°C hangtod 51°C.
Subay niini, nagpahinumdom ang Pagasa nga likayan ang dugay nga pagpabilin sa gawas ilabi na ubos sa “extreme caution” category.
Tungod kay mamahimo kining moresulta sa cramps ug exhaustion kon kakapoy, samtang ang taas nga oras sa physical activity sa gawas o magpainit mamahimong makapataas sa risgo sa heat stroke.
Sama nga epekto sa panglawas ang mahimo sab nga masinati ubos sa classification nga “danger” nga natala sa Iloilo ug Eastern Samar.
Samtang ang actual air temperature sa hangin sa Kabisay-an nagdula gikan sa 23°C hangtod 34°C. /