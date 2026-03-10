Pagasa: La Niña phenomenon natapos na

Opisyal na nga gipahibalo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) ang katapusan sa La Niña phenomenon, dungan sa pag-ingon nga ang timailhan sa temperatura sa kadagatan sa tropical Pacific nibalik na sa “neutral” nga lebel.
Sa usa ka advisory nga gipagawas niadtong Marso 9, 2026, ang buhatan sa panahon nagkanayon nga ang Oceanic Niño Index (ONI) nibalik na sa kondisyon nga konektado sa neutral phase sa El Niño–Southern Oscillation (Enso). Kini nagpasabot sa pagtapos sa 2025–2026 La Niña event.
“With these developments, the final advisory for La Niña (2025–2026) is issued and the Pagasa Enso Alert and Warning System is now lowered to Enso-neutral,” matod sa ahensya.
Nagkanayon ang Pagasa nga base sa mga climate model forecast, lagmit magpadayon ang Enso-neutral nga kondisyon sugod sa panahon sa Enero–Pebrero–Marso hangtod sa Hunyo–Hulyo–Agusto 2026. Nagpasabot kini nga walay La Niña o El Niño nga gilaumang mokontrolar sa klima sa kalibotan sulod nianang panahona. Ang La Niña sagad mailhan pinaagi sa mas bugnaw kaysa normal nga temperatura sa ibabaw sa dagat sa tunga-tunga ug sidlakang bahin sa Dagat Pasipiko. Kini nga kondisyon sagad magdala og mas daghang ulan sa Pilipinas ug sa ubang bahin sa Southeast Asia.
Bisan pa man sa pagtapos niini nga panghitabo, nagpahimangno ang Pagasa nga ang publiko dili angay magdahom nga mawala na sa hingpit ang mga kusog nga ulan.
“Despite the end of La Niña, other weather and climate systems may still influence rainfall distribution in the country. Rain-bearing weather systems may bring occasional heavy rainfall that could lead to flash floods and rain-induced landslides in vulnerable areas,” sumala sa Pagasa.
Giawhag sa Pagasa ang publiko ug ang mga ahensiya sa disaster management nga magpabiling mabinantayon ug mohimo og mga pamaagi sa paglikay batok sa mga posibleng peligro nga dala sa panahon.
Dugang pa sa buhatan sa panahon, padayon nilang bantayan ang kahimtang sa klima ug atmospera, ug magpagawas sila og mga update kon gikinahanglan. /TPM/SunStar Philippines