Pagasa: Maayo ang dagan sa panahon atol sa Sinulog

Makapaabot og hayag ug kainit sa panahon ang mga deboto ug mosaksi sa Sinulog Festival sa Dominggo, Enero 18, 2026, samtang ang mga weather forecaster nagkanayon nga gamay ra ang purohan sa pag-ulan atol sa mga dagkong kalihokan.
Matod ni Ana Dumdum, weather specialist sa PAGASA-Visayas, ang tibuok Sugbo, lakip na ang Metro Cebu, makasinati og partly cloudy ngadto sa cloudy nga kalangitan apan duna lang kini mubo nga tyansa sa ulan.
Matod niya, ang probinsya sa kinatibuk-an makasinati og pagpakita sa adlaw. Gipasabot usab niya nga ang nasinati nga hinay nga mga pag-ulan sa miaging mga adlaw tungod kini sa tropical disturbance nga si “Ada” nga anaa duol sa Eastern Visayas.
Ang hangin mahimong kasarangan sa amihanang bahin sa Sugbo, samtang hinay ngadto sa kasarangan sa ubang bahin sa probinsya, lakip na sa Dakbayan sa Sugbo. Bisan pa niini, ang weather bureau nagpasidaan sa posibleng localized thunderstorms, ilabi na sa hapon, tungod sa grabeng kainit nga mahimong moresulta sa pagporma sa mga baga nga panganod.
Matod ni Dumdum, kining mga pag-ulan, kon duna man, gipaabot nga isolated o sa pinili lang nga dapit gawas kon mahimong grabe nga thunderstorm.
Ang kahimtang sa panahon magpabilin nga susama sugod sa Lunes, Enero 19 hangtod sa Miyerkules, Enero 21, diin magpadayon ang pagpakita sa adlaw ug panalagsang panganod.
Nagpagawas usab og heat advisory ang PAGASA, diin ang labing taas nga heat index sa adlaw sa Sinulog gipaabot nga motungtong sa extreme caution nga kategoriya, gikan sa 34 ngadto sa 38 degrees Celsius, ilabi na sa tungang adlaw. / DPC