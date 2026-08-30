Pagasa: Mag-amping sa init nga panahon sa Metro Cebu

Nagpagawas og pahimangno ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services (Pagasa) sa mga residente bahin sa init ug alimuot (humidity) nga panahon sa Metro Cebu ug sa Visayas region, tungod sa kanihit sa mga panganod ug sa nagpadayon nga epekto sa habagat.
Ang temperatura sa Metropolitan Cebu gilaumang moabot hangtod sa 34 degrees Celsius atol sa mga oras nga labing init.
Tungod sa humidity, ang "heat index" o ang temperatura nga aktuwal nga mabati sa lawas magpabiling taas, hinungdan nga giawhag sa mga eksperto sa Pagasa ang publiko nga mag-amping batok sa kakapoy tungod sa kainit (heat exhaustion) ug dehydration.
Gipasabot ni Patrick Ian Plimaco, usa ka Weather Specialist sa Pagasa, nga bisan pa og ang mga lokal nga pag-ulan ug thunderstorms makahatag og temporaryong kahupayan, mas init ang panahon sa hapon tungod kay gamay ra ang mga panganod nga makababag sa silaw sa adlaw.
Nanawagan ang Pagasa sa mga residente—ilabi na sa mga trabahante nga anaa sa gawas, mga commuter, ug mga sektor nga daling maapektuhan sa kainit—nga mag-amping ug mohimo og mga lakang aron mapanalipdan ang kaugalingon tali sa alas-10 sa buntag ug alas-4 sa hapon, ang mga oras nga labing taas ang temperatura. / ABC