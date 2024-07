Pagasa: Mga pag-uwan masinati tungod ni ‘Carina’

Nikusog og gamay ang bagyong Carina samtang naglihok kini sa Casiguran, lalawign sa Aurora, base sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astrono­mical Services Administration (Pagasa), Dominggo, Hulyo 21, 2024.

Alas 10:00 sa buntag sa maong adlaw, ang Pagasa nagkanayon nga si Carina nasigpatan sa 350 kilometro Sidlakan sa Casiguran, Aurora dala ang kusog nga hangin nga 85 kilometros matag oras duol sa sentro, paghuros hangtod sa 115 kilometros matag oras.

Nag-irog kini padulong sa kasadpan sa 20 kilometros matag oras. Ang Pagasa nii­ngon nga gipakusog ni Carina ang habagat nga magdala sa kasarangan ngadto sa kusog nga pag-uwan sa nagkalainlaing lugar sa nasod hangtod sa Martes, Hulyo 23.

Naglakip kini sa mga lugar sa Mimaropa, Bicol, Western Visayas, Metro Manila, Calabarzon, Ilocos ug Central Luzon. Daghang lugar sa extreme northern Luzon ug amihanang-sidlakang bahin sa mainland Cagayan, ang gipaabot nga ipaubos sa wind signal no. 1 karong gabhiona o ugma sa pagpaabot sa kusog nga hangin nga giubanan ni Carina. Hinuon, ang Pagasa niingon nga si Carina wala gipaabot nga mo-landfall sa bisan asang bahin sa nasod. Gipaabot nga mogawas kini sa Philippine Area of ​​Responsibility (PAR) sa Miyerkules o Huwebes.

“Carina is forecast to steadily intensify over the next four days due to the favorable environment. It is forecast to become a severe tropical storm by tonight and reach typhoon category tomorrow evening. Rapid intensification within the forecast period is possible,” sumala sa Pagasa.

Sa pagkonsiderar niini nga mga kalamboan, ang publiko ug disaster risk reduction and management offices gitambagan sa paghimo sa tanang gikinahanglan nga mga lakang aron mapanalipdan ang kinabuhi ug kabtangan.

Ang mga tawo nga nagpuyo sa mga lugar nga nahibaw-an nga labi o labi ka dali nga maapektuhan niini nga mga peligro, gitambagan nga sundon ang pagbakwit ug uban pang mga panudlo gikan sa mga lokal nga opisyal.

Sa laing bahin, ang Pagasa niingon nga ang laing weather system, ang tropical depression nga kanhi gihinganlan og 'Butchoy' dili na makaapekto sa bisan asang dapit sa nasod. / TPM,SunStar Philippines