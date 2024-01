Pagasa: Panahon karon maayo

Mga debuto ug turista nga mosalmot sa mga relihiyuso ug kulturanhong kalingawan sa Sinulog 2024 makapaabot og maayong panahon, matod sa lokal nga weather expert.

Si Director Alfredo Quiblat sa Philippine Atmospheric, Geo­physical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) Mac­tan Cebu, niingon nga sila nag­paabot og “favorable wea­ther” sa umaabot nga mga adlaw.

Siya niingon nga samtang ang Cebu nakasinati og katag nga mga pag-uwan sa Sabado, matod niya nga di kini magpadayon sa mosunod nga mga adlaw.

“It will be only be until today (Sabado) that there will be occasional light rain or drizzle due to the impact of a shear line,” matod niya.