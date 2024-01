Pagasa: Panahon ‘ron maayo, pag amping

Samtang gamay ra kaayo ang kahigayunan sa pag-ulan, usa ka local weather expert nitambag sa mga turista ug mga deboto nga mosalmot sa mga kalihukan sa Sinulog Festival ug Fiesta Señor karong Dominggo, Enero 21, 2024, nga mag-hydrate kanunay ug magdala og protective gear gikan sa init.

Si Alfredo “Al” Quiblat Jr., hepe sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa Mactan, niingon nga ang heat index mahimo’ng moabot sa maximum 38 degrees Celsius, nga ubos sa extreme caution classification.

Siya niingon nga ubos sa maong klasipikasyon, kini mahimo’ng hinungdan sa kakapoy sa kainit, ug nidugang nga ang pagpabilin nga dugay ilalom sa adlaw mahimo’ng moresulta sa heat stroke, ilabina niadtong adunay mga kondisyong medikal.

Ang heat index, nailhan usab nga “feels-like” nga temperatura, u­sa ka sukod nga gikonsiderar ang temperatura sa hangin ug hu­mi­dity aron mahibal-an kon unsa ka init ang gibati sa lawas sa tawo.

Kini importante nga butang sa pagtimbangtimbang sa posibleng mga risgo sa panglawas nga naglambigit sa init ug umog nga mga kondisyon.

“Tomorrow, it will be very crowded at the South Road Properties (venue of Sinulog Grand Parade and Ritual Showdown). The heat from the many people can become intense, so it’s dangerous,” sulti niya sa SunStar Cebu sa Sabado, Enero 20.

Si Quiblat niingon nga kadtong nagplano nga moapil sa dagko’ng mga kalihukan sa kultura ug relihiyon kinahanglan nga mangandam kanunay ug magdala og mga gamit sa pagpanalipod gikan sa init, sama sa payong ug paypay aron mobugnaw.

“Kinahanglan nga magdala ki­ta og proteksyon batok sa adlaw tungod kay ang atong tempe­ratura moabot ngadto sa 31 deg­rees Celsius, ilabi na sa alas 10:00 sa buntag hangtod sa alas 3:00 sa hapon, ang gidugayon sa panahon nga ang temperatura mosaka sa labing taas,” siya niingon.

Sa nangaging mga taho, gitambagan usab sa Pagasa ang publiko nga magpabiling hydrated, apan kinahanglan nga likayan nila ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine ug carbonated, tungod kay mahimo’g motaas ang produksiyon sa ihi ug mahimo’ng hinungdan sa dehydration.

Si Quiblat niingon nga sugod karon, Enero 21, ug molungtad sa mosunod nga lima ka adlaw, hangtod sa Biyernes, Enero 26, ang Sugbo makasinati sa kinatibuk-ang maayo nga panahon, nga gihulagway nga nindot, kalmado nga kahimtang sa kalangitan nga way dagkong mga kadaut sa panahon.

Siya niingon nga ang mga tawo makapaabot og sunny, apan usahay partially cloudy, panahon sa kapistahan.

Hinuon, dugang pa niya nga posibleng aduna pa’y masinati nga pag-ulan tungod sa local thunderstorms ilabi na sa hapon ug gabii.

Dugang ni Quiblat nga ang kakusgon sa hangin gibana-bana nga anaa sa 20 ngadto sa 30 kilometros matag oras nga giklasipikar nga hinay ngadto sa kasarangan.

Kini magpasabot usab nga ang dagat mahimong kalmado ug paborable alang sa mga mobiyahe sa kadagatan.

Iyang gitumbok nga ang Sugbo lagmit dili na maapektuhan sa shear line nga nagdala og bugnaw nga hangin sa miaging semana.