Pagasa: Pangandam sa labing init nga panahon

Human nasinati sa Sugbo ang 40 degrees Celsius heat index sulod sa pipila ka adlaw sukad niadtong Biyernes, Abril 26, 2024, ang state weather bureau nipasidaan nga posibleng mosaka kini ubos sa ‘delikado’ nga kategoriya sa pagsulod sa buwan sa Mayo.

Kini sumala ni Engr. Alfredo Quiblat, hepe sa sa Visayas Philippine Atmospheric, Geo­physical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) Regional Services Division niadtong Dominggo, Abril 28.

Gitambagan ni Quiblat ang publiko nga ipadayon ang pagpraktis sa safety ug health precautionary measures tu­ngod kay ang epekto sa ting-init ug El Niño phenomenon mograbe pa.

Matod niya, ang Easterlies makusog nga hangin nga naghuros gikan sa silangan ngadto sa kasadpan, nga sagad makita sa mga tropikal nga rehiyon duol sa equator, nagdala kini og init, umog nga hangin gikan sa Dagat Pasipiko.

“We will have a high-temperature range,” matod ni Quiblat nga nidugang na ang surface air temperature sa Sugbo sa Dominggo, Abril 28, naa sa 33 degrees Celsius.

Siya nidugang nga posib­leng mous-os kini og gamay sa 32 degrees Celsius sa Lunes ug Martes, Abril 29 ug Abril 30, apan mosaka kini pag-usab sa Miyerkules, Mayo 1, ug mga mosunod nga adlaw.

Giawhag ni Quiblat ang publiko nga seryusohon ang mga report sa heat index human dako kini og epekto sa panglawas ug hinungdan sa heat stroke.

Ang heat index kay usa ka sukod kon unsa ka init ang bation niini kon ang relatibong humidity iapil sa aktuwal nga temperatura sa hangin sa ibabaw.

Si Quilbat niingon nga base sa ilang duha ka adlaw nga heat index indicator, ang peak heat index sa Sugbo alang sa Dominggo ug Lunes posibleng moabot sa record high nga 40 degrees Celsius.

LABING INIT

Si Quiblat niingon nga ang ilang forecast heat index moabot sa 41 ngadto sa 44 degrees Celsius sa unang semana sa Mayo.

Siya nidugang nga kon ang heat index moabot na sa 42 degrees Celsius, unya kini ma-categorize ubos sa delikado nga kategoriya, buot ipasabot niini nga lebel, ang heat cramps ug exhaustion ug ang heat stroke.

Sa linaing pakighinabi, ang weather specialist nga si Jhomer Eclarino nipahayag nga ang Mayo mahimong mas init ug mas init, labi na base sa mga rekord sa kasaysayan.

Iyang namatikdan nga sa miaging tuig, ang pinakataas nga heat index nga natala sa Sugbo niabot sa 43 degrees Celsius niadtong Mayo 17, 2023.

“We just recently experienced the 40 degrees Celsius this April and May is considered as the hottest month, it is expected that the heat index is increa­sing,” matod niya. / KJF