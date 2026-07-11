PAGASA: Sugbo nakasinate og tinghuwaw

Giklaro sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) nga nakasinate karon og gamayng huwaw ang Sugbo, apan di grabe.
Nahitabo kini tungod kay mas gamay ang uwan nga nibundak sa probinsya itandi sa naandan.
Matod pa ni Mark Gales, usa ka weather specialist sa Pagasa, sa usa ka online press conference, ang Central Visayas nailawom sa kondisyon sa dry spell sukad pa niadtong Hunyo human makasinate og tulo ka sunod-sunod nga buwan nga mas ubos sa normal nga uwan.
“So for the past three months, most qualities for Central Visayas (experienced) below normal rainfall,” matod ni Gales.
Gihimo kini nga pagpatin-aw human pipila ka mga lokal nga opisyal ang naggamit sa pulong nga “drought” sa paghulagway sa grabing kainit sa panahon.
Gisunod sa Pagasa ang pagbahin-bahin sa taas nga kakuwang sa uwan ngadto sa nagkalain-laing level base sa gitas-on ug kabug-aton sa kakuwang sa uwan.
Ideklarar ang dry spell kon makasinate og duha ka sunod-sunod nga buwan nga ubos kaayo sa normal ang uwan, diin nakunhoran og kapin sa 60 porsiyento ang kasarangang uwan niini.
Samtang, ang drought mao ang labing grabe nga kategoriya, nga mahitabo kon ang uwan magpabilin nga ubos kaayo sa normal sulod sa tulo ka sunod-sunod nga buwan, o kon ang mas ubos sa normal nga uwan molungtad sulod sa lima ka sunod-sunod nga buwan.
Ang dry condition mahitabo usab kon ang usa ka dapit makasinate og duha ka sunod-sunod nga buwan nga mas ubos sa normal nga uwan, diin ang level sa uwan mas ubos og 21 porsiyento ngadto sa 60 porsiyento itandi sa naandan.
Matod ni Gales, gilauman nga moarang-arang ang kondisyon sa uwan sa Central Visayas, lakip na ang Sugbo ug Bohol, sa buwan sa Hulyo, diin gipaabot ang hapit mabalik sa normal nga gidaghanon sa uwan.
Nipasidaan siya nga ang mga dry condition o dry spell mahimong mobalik sa hinapos nga bahin sa tuig, diin posibleng masinati pag-usab ang mga kondisyon sa dry spell gikan sa Disyembre hangtod sa unang kwarter sa 2027. / DPC