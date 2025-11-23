Pagasa: Sugbo ulanon sugod karong adlawa

Gilaoman nga makasinati ang Sugbo ug ubang bahin sa kabisay-an og madag-umon nga kalangitan ug mga pag-ulan nga posibleng mokusog sa usa ka low pressure area (LPA) sulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR), matud sa weather bureau.
Ang weather specialist sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Service Administration (Pagasa) Visayas nga si Ana Dumdum, miingon sa interbyu sa telepono niadtong Dominggo, Nobiyembre 23, 2025, nga ang rehiyon gipaabot nga makasinati og kusog nga pag-ulan tungod sa maong weather disturbance nga adunay taas nga kahigayonan nga molambo sa usa ka tropical system.
“Wala pay na-monitor nga mahimo kining kusog nga bagyo o basin usa lang kini ka tropical depression. Apan bisan pa man, kinahanglan gihapon kitang mangandam tungod kay posibleng magdala kini og daghan nga ulan,” matud ni Dumdum.
“Gilaoman namo nga motadlas kini sa palibot sa Visayas, ug malagmit maapektuhan ang Sugbo.”
Gisaysay ni Dumdum nga ang rehiyon mahimong makasinati og kusog nga pag-ulan nga moabot sa 100 ngadto sa 200 millimeters (mm) gikan sa udto sa Lunes, Nob. 24, hangtod sa udto sa Martes, Nob. 25.
Gipaabot nga mohinay ang ulan pagka Miyerkules, Nob. 26.
