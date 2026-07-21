Pagasa: Sugbo uwanon gumikan sa LPA

Gipahimangnuan ang mga residente sa Lalawigan sa Sugbo nga mangandam sa uwan nga masinati sa umaabot nga mga adlaw resulta sa low pressure area (LPA) sa silanga’ng bahin sa Philippine Area of Responsibility (PAR).
Pahibalo sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration (Pagasa) Visayas Weather Specialist Ever John Tenio atol sa interview sa telepono sa SunStar Cebu niadtong Martes, Hulyo 22, 2026.
Sa higayon nga magkaduol ang LPA, mapakusgan niini ang habagat nga magdala og baga nga dag-om ug uwan sa pipila ka bahin sa nasod lakip na ang Central Visayas.
“Hatakon niya si habagat or southwest monsoon. Mao ni mahimong hinungdan nga ma-experience ta og cloudy conditions nga naay light to moderate rains sa coming days,” matod pa ni Tenio.
Sigon pa niya nga pipila ka bahin sa Sugbo ang nakasinati og pagbunok sa uwan gumikan sa localized thunderstorm. Sa higayon nga mahimo’ng bagyo ang nasigpatan nga LPA magsilbi kini’ng ika-11 nga bagyo nga tawgon og Kiyapo kon mosulod na sa PAR. / Hulagway ni Juan Carlo De Vela