Pagasa: Sugbo uwanon kaayo sunod semana

Makasinati og madag-umon nga kalangitan ug katagkatag nga pag-uwan ang Sugbo sa tibuok semana tungod sa Intertropical Convergence Zone (ITCZ).
Si Ana Dumdum, usa ka weather specialist sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa), nitug-an sa SunStar Cebu niadtong Sabado, Nob. 15, 2025, nga ang sistema sa panahon magdala og dag-om ug hinay ngadto sa kasarangan, ngadto sa kusog nga uwan sa tibuok rehiyon.
Hangtod niadtong Sabado sa hapon, wala’y gibantayan ang Pagasa nga low-pressure area (LPA) o bagyo sulod sa Philippine Area of Responsibility (PAR).
Gipaabot nga mobiya ang ITCZ human sa Lunes, Nob. 17, apan posible gihapon ang localized thunderstorms.
Gipasabot ni Dumdum nga komon ang ITCZ niining panahona kay ang hangin gikan sa Amihanan ug Habagatang Hemispheres nagtagbo duol sa ekwador, nga miresulta sa pagdag-om ug pag-ulan, ilabi na sa gabii. Ang nagtagbo nga hangin napugos pataas, nga nagmugna og mga panganod, mga dalugdog, ug kusog nga uwan.
Ang ITCZ dako og papel sa paghulma sa tropikal nga mga sumbanan sa klima, lakip na ang pagpulipuli sa ting-ulan ug ting-init duol sa ekwador.
Giawhag ni Dumdum ang publiko nga magpadayon sa pagbantay sa mga update gikan sa opisyal nga ahensya sa panahon alang sa labing ulahing mga kalambuan.
Dugang pa niya nga posibleng mahitabo ang localized flash floods ug landslides sa mga vulnerable nga lugar ug gipahinumdoman ang mga residente nga magpabiling mabinantayon. / DPC