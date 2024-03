Pagasa: Summer na

Gideklarar sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) sa Biyernes, Marso 22, 2024, ang pagtapos sa panahon sa amihan, nga nagtimaan sa pagsugod sa “Philippine Summer.”

“Today, we officially declare the start of the Philippine summer based on analysis of the latest forecast,” matod ni Pagasa director Dr. Nathaniel Servando sa usa ka press briefing.

“We expect the number of warm and dryer days will increase in the coming weeks and in the coming months,” dugang niya.

Matod pa ni Servando nga sa epekto sa El Niño, nga gipaabot nga magpadayon, mas taas nga temperatura ug dryer condition ang mahimo’ng masinati sa mga buwan sa Abril ug Mayo.

Ang hepe sa Pagasa Climatology and Agrometeorology Division nga si Ana Liza Solis niingon nga ang ting-init ug ting-init nga mga bulan mahimo’ng usa sa pinakainit, nga moabot ngadto sa 40 degrees Celsius, ilabina sa Cagayan Valley.

Iyang gitataw nga ang delikado nga lebel sa kainit gikan sa 42 hangtod 51 degree Celsius, samtang ang labi ka peligro nga lebel gikan sa 52 degree Celsius pataas, nga mahimong masinati gikan sa Abril hangtod sa Mayo.

Gitambagan sa ahensya ang publiko nga maghimo og precautionary measures aron malikayan ang posibleng epekto sa panglawas sa init nga panahon sama sa pagpabiling hydrated.

Gitambagan usab niini ang mga Pilipino nga magdaginot sa tubig.