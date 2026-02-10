Pagasa: Uwan molurang sugod sa Pebrero 11

Human sa pipila ka adlaw nga walay hunong nga pag-uwan tungod sa shear line, gipaabot nga moluag na ang kahimtang sa panahon sa Sugbo sugod Miyerkules, Pebrero 11, 2026.
Sumala ni Jhomer Eclarino, chief weather forecasting specialist sa Pagasa-Visayas, anam-anam nga moarang-arang ang panahon hangtod na sa hinapos sa semana.
Giklaro ni Eclarino nga ang nasinating pag-uwan sa dakong bahin sa Visayas agi'g resulta sa shear line—ang panagtagbo sa bugnaw nga hangin gikan sa Amihan ug sa init nga hangin gikan sa Dagat Pasipiko.
Bisan pa man niini, ang sagunson nga pag-uwan niadtong Lunes ug Martes nagbilin og grabeng kadaot sa Probinsiya sa Sugbo, lakip na ang mga pagbaha ug pagdahili sa yuta.
Tungod sa risgo sa baha ug landslide, gisuspenso ang face-to-face classes sa daghang lokalidad sa probinsiya niadtong Martes.
Ang mga tunghaan gimanduan nga mobalhin una sa modular o online learning aron maseguro ang kaluwasan sa mga tinun-an.
Gi-monitor pag-ayo sa mga lokal nga kagamhanan ang pagsaka sa level sa tubig sa Mananga River sa Dakbayan sa Talisay, Cabadiangan River sa Compostela, Cotcot River sa Liloan, ug mga sapa sa Consolacion.
Apil sab sa gibantayan ang tulay sa Canseja sa Catmon, diversion road sa Pondol, Borbon, ug uban pang dapit sa amihanan.
Nasinati sab ang pagdahili sa yuta sa dalan sa Tabuelan ug sa Barangay Manipis-Toledo Wharf Road sa Talisay.
Bisan og walay na-monitor nga Low Pressure Area (LPA) o bagyo sa pagkakaron, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) ug ang mga LDRRMO nagpabiling “on alert.”
Nipahinumdom ang kagamhanan sa mga residente nga nagpuyo duol sa mga sapa ug bakilid nga dapit nga mohimo og preemptive evacuation kung makit-an nga nisaka na ang tubig o delikado ang palibot. / Dugang taho gikan ni Arvie N. Veloso