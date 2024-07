Pagasa: Uwanon ang semana

Makapaabot ang mga Sugboanon og uwanon nga semana, ilabi na karong umaabot nga Miyerkules ug Huwebes tungod sa low pressure area (LPA) nga nabantayan 485 kms. silangan sa Davao City, silangang Mindanao.

Si Mark Gales, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pagasa) Mactan weather specialist, nitug-an sa SunStar Cebu sa pakighinabi sa telepono niadtong Hulyo 14, 2024 nga ang southwest monsoon o “Habagat” magdala og madag-umon nga kahimtang uban sa katag-katag nga pag-ulan ug pagpanugdog-kilat sa tibuok isla.

Sa duha ka naobserbahan nga cloud clusters niadtong Hulyo 11 duol sa West Philippines Sea ug silangan sa Mindanao, ang ulahi nahimong n nga LPA.

Sa alas 8 sa buntag, ang LPA adunay gamay ngadto sa kasarangan nga kahigayunan nga mahimo’ng tropical depression, matod ni Gales.

Apan, ang weather specialist nidugang nga bisan unsa pa ang pag-uswag niini ngadto sa bagyo o pagpabilin isip usa ka LPA, ang senaryo karong semanaha mag-ulan.

Dugang ni Gales nga ang track sa LPA padung sa silangang Visayas o sa habagatang Luzon diin ang extension niini nakaapekto sa pipila ka mga lugar sa Central Visayas.

Sa Sugbo, dako ang kahigayonan sa kusog nga pag-uwan masinati sa amihanan, samtang ang mga urbanized nga dapit sa sentrong bahin sa dakbayan posibleng makasinati og pagbaha.

Gitambagan ang tanan nga mohimo og precautionary measures batok sa mga epekto nga nalambigit niini nga kapeligruhan nga naglakip sa flash floods ug landslides, matod ni Gales.

“Everyone is advised, especially those living in low-lying and landslide prone areas to stay vigilant of our surroundings and be updated on the warnings posted by Pagasa in our continuous monitoring of the LPA,” matod ni Gales.

“Closely coordinate with your local government units and if they order for evacuation kindly oblige to precautionary measures,” dugang niya ngadto sa SunStar Cebu. / DPC