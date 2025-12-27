PAGASA: Walay nabantayang bagyo hangtod sa unang semana sa Enero

Gipahibawo sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) nga walay nabantayang bisan unsang weather disturbance sugod niadtong Disyembre 27, 2025, ug gilauman nga magpadayon ang maayong panahon hangtod sa unang semana sa Enero.
Matod ni PAGASA Weather Specialist Ana Dumdum, ang pinakaulahing weather analysis nagpakita og lig-on ug maayong kahimtang sa panahon sa tibuok nasod, lakip na sa pagsugat sa Bag-ong Tuig, ug walay nakitang low pressure area (LPA) nga mahimong maugmad ngadto sa usa ka bagyo.
“Base sa atong pinakaulahing analysis, ang kahimtang sa panahon gilauman nga magpabiling paborable o maayo hangtod sa unang semana sa Enero, lakip na sa Bag-ong Tuig,” matod ni Dumdum. / ABC