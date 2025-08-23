PAGASA: Way klarong drainage system, opaw nga kabukiran hinungdan sa baha

Bisan nga ubos pa sa normal ang level sa uwan, kanunay ang pagbaha sa tibuok Cebu tungod sa nangahuyang nga mga sistema sa kanal ug pagpangaupaw sa kabukiran nga wa nay mga kahoy nga makasuyop sa tubig.
Kini maoy katin-awan sa state weather bureau.
Sa interview sa SunStar Cebu niadtong Miyerkules, Agusto 20, 2025, si Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) Visayas Director Engr. Al Quiblat niingon nga ang uwan sa Cebu anaa sa ubos sa normal level sulod sa duha ka sunodsunod nga bulan.
Gipasabot ni Quiblat nga ang bug-at nga mga pattern sa pag-uwan di talagsaon ug kanunay nga mahitabo matag tuig.
Ang tinuod nga kausaban anaa sa kahimtang sa kalikupan, ilabi na ang di igo nga mga sistema sa kanal ug pagkaupaw sa bukid nga nakapakunhod sa kapasidad sa mga agianan sa tubig.
“Ang pagbaha nahimong mas kanunay dili tungod sa record-high nga ulan, kondili tungod kay ang atong mga agianan sa tubig ug sistema sa kanal nawad-an sa kapasidad. Ang atong mga bukid dili na makakupot og tubig sama sa kaniadto,” matod ni Quiblat.
Gitumbok niya nga ang imprastraktura ug kalikupan naghimo sa daghang mga lugar nga mas daling maapektuhan sa baha, bisan ang uwan nga mga 10 mm matag oras kumon sa adlaw-adlaw, ilabi na sa panahon sa pagpanalugdog.
Ang niagi nga kusog nga ulan, resulta sa habagat nga nibaha sa tibuok Metro Cebu.
Gilunopan sa tubig-baha ang mga kalsada nga moabot sa tuhod hangtod sa liog sa ubang mga dapit nga nakahasol sa mga lumolupyo.
Sa Mandaue City, usa ka tawo ang namatay atol sa baha.
Niadtong Agusto 15, usa ka dakong baha ang nahitabo sa dihang niawas ang Butuanon River, nga nakaapekto sa daghang mga barangay sa Mandaue ug nakapabakwit sa 2,904 ka indibidwal sa 1,115 ka pamilya.
Labing minus siyam ka mga balay ang naguba, usa ang partially, walo ang hingpit, ug lima ka kalsada ang naapektuhan.
Gitumbok ni Quiblat nga kining level sa uwan di talagsaon sa Cebu ug pirme kining mahitabo matag tuig.
Ang datos gikan sa PAGASA nagpakita nga ang Hulyo nakarehistro og 105 milimetro (mm) nga uwan, nga 50 porsyento nga mas ubos kaysa sa 30 ka tuig nga historical average nga 210mm.
Sa Agusto, 122mm nga uwan ang natala, kuwang pa gihapon sa binuwan nga average nga 157mm.
Apan kini nga numero nag-account na og mga 70 porsyento sa normal nga level, nga adunay 10 hangtod 30 porsyento nga kahigayunan nga makaabot sa duol-normal nga volume sa uwan.
Ubos sa climatological standards, ang uwan gikonsiderar nga normal kung moabot kini sa 80 porsyento sa binuwan nga average.
Gipasabot ni Quiblat nga ang gidaghanon sa uwan nga ubos sa average gi-classify nga ubos sa normal, samtang ang labaw niini gikonsiderar nga labaw sa normal.
Samtang nagpadayon ang ting-uwan, si Quiblat niingon nga usa ka bagyo ang gilauman nga makaapekto sa Visayas sa katapusan nga quarter sa 2025, nga adunay 60 hangtod 70 porsyento nga kahigayonan nga mo-landfall sa rehiyon.
Iyang gidasig ang publiko nga magpabilin nga mabinantayon ug mag-monitor sa mga weather advisory.
Mas daghang bagyo ang gilauman nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility, kauban ang ubang mga sistema sa panahon nga mahimong hinungdan sa pagbaha ug pagdahili sa yuta.
Gideklarar sa Pagasa ang pagsugod sa ting-ulan niadtong Hunyo.