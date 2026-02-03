Pagbalhin ni Giannis dako og posibilidad

Ubay-ubay nga dekalidad nga mga magduduwa ang gituohang mabalhin og team ning higayuna nga nagkaduol na ang trade deadline sa National Basketball Association (NBA), nga karon nang Biyernes, Pebrero 6, 2026 (PH time).
Sa tanang potensyal nga blockbuster trade, ang adunay labing dakong posibilidad nga mahitabo naglambigit ni Milwaukee Bucks superstar Giannis Antetokounmpo, kinsa giingong andam na nga manimpalad sa laing puwersa.
Lakip sa posibleng sunod destinasyon ni Antetokounmpo mao ang New York Knicks, Golden State Warriors, Miami Heat ug Minnesota Timberwolves. / Gikan sa wires