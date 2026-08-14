Pagbalhin ni Munzon sa TNT napakgang

Dili mahinayon ang pagbalhin ni Fil-Am forward Joshua Munzon gikan sa Titan Ultra Giant Risers ngadto sa TNT Tropang 5G.
Dili pa lang dugay, gikatahong nagkauyon na ang duha ka mga kampo nga mabalhin si Munzon sa Tropang 5G baylo sa Season 53 first round pick ug rookie big man Joe Celzo ug naghuwat na lang kini nga maaprobahan sa Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner’s Office.
Apan nasayran nga usa ka opisyal sa Titan Ultra ang wala nibabag niini. Hinuon, andam gihapon ang Titan Ultra nga i-trade si Munzon apan mangita pa sila og laing opsyon. / ESL