Pagbalhin sa CSBT, way klaro?

Wa pay tino nga plano sa pagkakaron bahin sa saktong lokasyon ug rota nga masakyan sa mga pasahero sa padung sa sentro sa dakbayan kon ibalhin na ang Cebu South Bus Terminal (CSBT) sa South Road Pro­perties (SRP).

Sa kasamtangan, ang CSBT naa sa N. Balcaso Ave. sa downtown sa dakbayan apan mas huot ang traffic sa maong dalan karon tungod sa trabahon sa Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project.

Ang CSBT gidumala sa Kapitolyo ug ang luna niini gipanag-iya sa Kagamhanan sa Lalawigan.

Gikahinabi sa SunStar Cebu si Mayor Michael Rama sa online program sa Cebu City Hall nga ‘Ingna’ng Ma­yor’ sa Huwebes, Marso 7, 2024, diin subli siya nga niluwat og pamahayag sa sa pagbalhin sa CSBT ngadto sa SRP.

“All of these are being talked about. Kanang mga bus in the meantime tuyok na sa Cebu City, ayaw lang butangi og terminal...” matod ni Rama.

Sa dihang giklaro kon angay bang moagi una ang mga bus sa dakbayan sa dili pa moadto sa terminal sa SRP, si Rama niingon nga pangutana ngadto sa tag-iya sa bus terminal, sanglit ang maong butang kabahin sa traffic management activities. / AML