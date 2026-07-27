Pagbalhin sa garbage transfer station gikan sa SRP, gilangan

Gilangan sa Cebu City ang pagpatuman sa plano niini nga undangon ang paggamit sa South Road Properties (SRP) isip temporaryong garbage transfer station gikan sa Hulyo 25 ngadto sa Hulyo 31, 2026, aron adunay dugang panahon sa paghuman sa logistics alang sa bag-ong barangay-based nga sistema sa pagkolekta og basura.
Gipahibalo ni Mayor Nestor Archival ang giusab nga schedule atol sa press conference niadtong Lunes, Hulyo 27, 2026, ug niingon nga gikinahanglan ang dugang panahon aron mahuman ang mga dokumentasyon ug koordinasyon sa operasyon uban sa Department of Public Services (DPS), pribadong garbage contractor nga Pinoy Basurero, mga drayber sa trak, ug ang 80 ka barangay sa siyudad.
“We moved it a little because there are certain documentation requirements. Our schedule is now July 31,” matod ni Archival.
Sugod alas 11:00 sa gabii sa Hulyo 31, dili na modala ang mga garbage truck sa barangay sa nagkasagol nga basura ngadto sa SRP.
Apan dad-on nila ang nakolektang basura ngadto sa gitakdang exchange o pick-up points sa ilang tagsa-tagsang distrito, diin kuhaon kini sa mga trak sa Pinoy Basurero ug ilahos ngadto sa landfill sa Aloguinsan. Target sa siyudad nga mahuman ang matag gabii nga hauling operations mga alas 3:00 sa kaadlawon.
Ang bag-ong collection scheme resulta sa sunod-sunod nga mga miting tali sa city government, DPS personnel, private haulers, ug mga barangay captain aron matino ang mga gitakdang transfer points ug truck assignments sa amihanan ug habagatan nga bahin sa Cebu City.
Gipresentar ni Archival ang gisugyot nga collection plan nga naglatid sa klaro nga pick-up locations alang sa matag barangay ug nagbahin sa mga trak base sa gidaghanon sa basura.
Ubos sa maong sistema, ang mga lowland barangays nga adunay mixed waste mogamit sa gitakdang exchange points, samtang ang 10 ka barangay nga nagpatuman na sa waste segregation magpadayon sa pagdala sa ilang segregated waste diretso ngadto sa eco-station sa siyudad.
Kabahin kini sa paningkamot sa Cebu City nga motuman sa cease-and-desist order sa Environmental Management Bureau (EMB) 7 nga nagmando sa siyudad nga undangon ang pagbalhin sa basura sa SRP human makaplagan ang mga paglapas sa kalikupan sa temporaryong pasilidad.
Bisan pa sa unom ka adlaw nga paglangan sa implementasyon, giingon ni Archival nga padayon ang determinasyon sa siyudad nga hunongon ang garbage operations sa SRP ug mobalhin ngadto sa decentralized collection system samtang nangita pa og dugay nga solusyon sa pagdumala sa basura.
Bisan og undangon na sa siyudad ang paggamit sa SRP isip open transfer area, giingon ni Archival nga gitun-an gihapon nila ang posibilidad sa pagtukod og husto nga transfer station base sa rekomendasyon sa EMB.
Usa sa mga gisugyot mao ang ramp system diin ang gagmay nga garbage trucks sa barangay diretsong magbubo sa ilang basura ngadto sa dagkong hauling trucks aron dili na kinahanglang tapukon una ang basura sa yuta sa dili pa dad-on ngadto sa landfill. / CAV