Pagbalhin sa plantilla position alang sa PDRRMO ‘wa aprobahi’

Temporaryong gi-defer sa sakop sa Hunta Probinsyal ang giduso nga ordinansa alang sa pagbalhin sa 10 ka mga plantilla positions ubos sa buhatan sa gobernador ngadto na sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) sa Hulyo 20, 2026.
Kini human niani og daghang mga pangutana ug clarifications gikan sa mga bokal mahitungod sa mga proseso sa pagbalhin sa maong mga posisyon partikular na ang budgetary allocations niini.
Si Retired Col. Dennis Pastor, pangu sa PDRRMO, nagkanayon nga ang maong mga posisyon gikan sa PDRRMO nahibalik sa buhatan sa gobernador sa milabayng administrasyon.
“Naa gyud nay positions sa Provincial Governor’s Office (PGO) of 10 plantilla positions of the previous PDRRMO. So nahimo naman ming department, bakante man na siya so ibalhin na siya sa amoa, ang position lang wala pay tawo. Mag-hire pa mi ana,” matod ni Pastor sa mga tigbalita pinaagi sa tawag.
Ang maong mga plantilla positions naglangkub sa administrative staff, response ug operations personnel.
Matod ni Marilou Commendador sa Human Resource Department sa Kapitolyo, ang 10 ka mga plantilla positions kasamtangang anaa ubos sa Office of the Governor diin unom ang bakante samtang upat ang duna nay nanag-iya.
Ang upat ka mga posisyon dili sab mahimong wagtangon, ug ang proseso sa pagbalhin kanila sa PDRRMO nagkinahanglan sa hapsay nga paagi sa Civil Service Commission (CSC).
Si Second District Board Member Stanley Caminero nga maoy nangamahan sa maong ordinansa nagkanayon nga ang pagbalhin sa maong mga tawo, pagsiguro nga makahimo kini sa administrative responsibilities ug accountability base sa ilang plantilla positions ubos sa PDRRMO ug dili ubos sa office of the Governor.
“Otherwise, it would appear from the perspective of the Civil Service that these employees are directly under the Office of the Governor,” matod ni Caminero.
Subay niini, si bokal Nilo Seno nisugyot sa pagpatawag sa mga opisyal sa CSC, aron mahatagan og katin-awan ang hunta probinsyal kabahin sa himuong lakang sa pagbalhin sa mga empleyado gikan sa usa ka buhatan ngadto sa usa ka departamento.
Alang sa mga pangutana sa budget, gusto sab ni ABC President and ex-officio Board Member Celestino “Tining” Martinez nga ang budget officer maoy mo pasabot niini.
Sa uwahing talaan, ang PDRRMO adunay 14 ka regular o plantilla positions.
Kon maaprubahan ang ordinansa sa ikaduha ug uwahing pagbasa, aduna na unya 24 ka regular positions ubos sa PDRRMO.
Hinuon sa kasamtangan aduna silay 50 ka mga personnel nga gilangkuban sa regular ug Job Order (JO) employees nga makatabang sa operasyon ilabi na sa mga emerhensya.
Apan moabot sa 20 ka mga personnel pa ang ilang gipangita isip responders, drivers, ug administrative staff. /