Pagbaligya og balay, yuta sa Moalboal gipahunong kay wa kakuha og permit

Nipasidaan ang Munisipyo sa Moalboal ngadto sa publiko batok sa usa ka developer nga namaligya og balay ug yuta nga way permit.
Ang maong subdivision ubos sa notice of violation ug cease-and-desist order (CDO).
Gipahimangnuan ang publiko pinaagi sa pag-post sa maong mga dokumento sa opisyal nga Facebook page sa Munisipyo sa Moalboal niadtong Lunes, Pebrero 9, 2026.
Sumala sa mando, ang proyekto sa subdivision nga nahimutang sa Barangay Saavedra, Moalboal nga giila nga WJV Bayfront Subdivision, gimanduan nga ihunong dayon ang tanang kalihukan sa pagbaligya.
Lakip sa gidili ang pagkolekta og binulan nga bayad gikan sa mga nakapalit og lote o balay sa maong subdivision.
Gitumbok sa mga opisyal sa lungsod ang mga kalapasan sa maong real estate firm nga namaligya og mga lote sa subdivision bisan walay license to sell ug certificate of registration.
Lakip sa uban pang kalapasan mao ang pagpahigayon og mga anunsiyo o advertisement nga walay pagtugot gikan sa saktong mga awtoridad ug ang kapakyas sa pagparehistro sa maong proyekto.
Niadtong Nobyembre 21, 2026, ang Department of Human Settlements and Urban Development (DHSUD) nipagula og notice of violation uban ang CDO ngadto sa developer sa subdivision sa Munisipyo sa Moalboal tungod sa pagbaligya og mga unit sa balay ug yuta nga walay gikinahanglan nga mga permit.
Kini nga aksiyon nagpakita og kalapasan sa Sections 4, 5, ug 19 sa Presidential Decree No. 957. Nisulay ang SunStar Cebu sa pagkuha og pamahayag gikan sa WJV-HP Real Estate Inc. pinaagi sa email ug telepono, apan wa’y nadawat nga tubag hangtod sa pagsuwat niini nga balita. / DPC