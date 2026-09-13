Pagbaligya og mani para sa tuition, pagtukod og damgo

Samtang ang kadaghanang estudyante nangatulog na sa ilang mga panimalay, si Ariston Era III—usa ka third-year student sa Bachelor of Science in Marine Engineering sa University of the Visayas (UV)—anaa pa sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo, namaligya og mani sa eskina sa P. del Rosario Street ug Osmeña Blvd.
Kasagaran siya maninda gikan sa alas utso sa gabii hangtod sa alas tres sa kaadlawon samtang nagsul-ob gihapon sa iyang uniporme sa eskwelahan.
Lumad nga taga Negros Island Region, nagsugod si Era sa pagbaligya og mga pagkaon nga giandam sa iyang inahan—sama sa embutido, ice candy, ug halang-halang—sa dihang elementarya pa siya. Gipadayon niya kini nga sideline human mibalhin ang iyang pamilya sa Bogo City dihang nag high school na siya.
Karon, ang iyang pagpamaligya og mani nakatabang sa pagbayad sa iyang tuition ug personal nga mga galastohan.
Isip kamagulangang anak, gusto siyang motabang sa iyang mga ginikanan ilabi na nga aduna pa siyay upat ka manghod nga nag-eskwela.
Nag-livestream usab si Era gamit ang ngalang “POVmarino,” diin mokita siya gikan sa mga regalo ug views, ug magpainit og bahin sa iyang kita alang sa charity. Nailhan nga “Kuya Mane” sa eskwelahan, maninda siya hangtod sa lawom nga gabii ug usahay duha hangtod tulo ka oras lang ang iyang tulog sa dili pa mobalik sa eskwelahan sa alas-7 sa buntag. Matod niya, dili niya tagdon ang mga kritiko nga mangutana kon nganong maninda siya nga nagsul-ob og uniporme, nga alang kaniya kabahin na sa iyang naandan nga rutina gikan sa eskwelahan paingon sa trabaho. Makadawat usab siya og pagkaon gikan sa mga tawo nga mopalit og mani kaniya. Pinaagi sa mga regalo ug kita gikan sa iyang mga livestream, maglain usab si Era og kwarta alang sa charity labing menos kausa sa usa ka bulan, lakip na ang paghatag og tabang sa usa ka inahan nga adunay premature nga bata ug sa usa ka pasyente nga adunay kanser.
Gilauman nga mogradwar sa sunod tuig, nagplano si Era nga manarbaho sa barko ug magtukod og iyang kaugalingong negosyo.
Simple lang ang iyang mensahe ngadto sa mga estudyante nga naningkamot: "Do not be discouraged by people who do not understand what you are doing; focus on your goals, work within the law, and keep moving toward the future you want." / Juan Carlo de Vela