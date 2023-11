Pagbaligya sa P20/kilo nga bugas gisuspenso

Temporaryo’ng gisuspenso o gipahunong ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang pagpamaligya og P20 ang kilo sa National Food Authority ( NFA) rice subay sa gikatakda nga pag-revalidate o pagsusi pag-usab sa mga listahan nga gisumiter sa mga lokal nga kagamhanan nga wa motakdo sa listahan sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).

“We sent an advisory to all mayors to first suspend the selling untill we shall have counterchecked and revalidated (the list of qualified beneficiaries),” matod ni Garcia. Pormal nga gisubhan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo sa Talisay City Hall grounds ang Sugbo Merkadong Barato (SMB), niadtong Nobiyembre 28, 2023.

Tinguha sa programa nga mobaligya og bugas nga tag P20 ang kilo ngadto sa mga Sugbuanon nga labing kabos.

Apan limitado lang sa tag lima ka kilo ang mapalit sa matag semana.

Ang kagamhanan nigahin og P100 milyunes alang sa pagpalit og 80,000 ka sinakong bugas gikan sa NFA.

Gipasabot sa gobernador nga anaa sa 199,000 lang ang verified nga mga kabos subay sa listahan sa DSWD, apan base sa nadawat niining lista gikan sa mga local government unit (LGU’s), niabot kini og 303,000.

“Ang niabot namo 303,000 ang lista sa DSWD 199,000 there is a bloating of over a hundred thousand. Wa man unta na’y kaso kon daghan ta og supply pero naghuwat pa sa ani sa Luzon, naghuwat pa sa ani sa Mindanao mao nga gani while we are comparing now, limpyuhon sa na namo ug mosunod ta sa lista sa DSWD...Mosunod ta sa eksakto.,” matod ni Garcia.

Sa sunod semana, gikatakda nga mobalik ang pagpaninda sa P20 kilo’ng bugas sa mga lokalidad apan until supplies last. Pasabot niini nga ang pagpamaligya hangtod lang asa kutob ang supply sa bugas.

Una na nga nihangyo si Garcia sa NFA nga pundohan og igong supply sa bugas ang Probinsya aron may mapalit ang mga kabos apan kuwang gihapon kini.

“What I emphasized to the Speaker (Martin Romualdez) nga please find a way that there can be more supply sa rice especially here sa Region 7 because we have this program that will fulfill the promise of the President to sell rice at P20 per kilo,” dugang niya.

Sunod semana gikatakda usab nga moisyu og bag-ong cards ang Kapitolyo nga dunay mga QR code aron maoy magamit sa mga mopalit.

Apan ang ubang baligya sa SMB magpadayon gawas lang sa bugas tungod sa naasoy nga rason.