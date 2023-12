Pagbaligya sa tag P20 kilo nga bugas limitado

Temporaryong limatahan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang gidaghanon sa tag P20 nga kilo sa bugas nga mahimong mapalit sa kwalipikado’ng mga residente sa probinsya.

Kini maoy gipahibawo ni Garcia atol sa iyang pakigtagbo kauban ang city ug municipal social welfare officers, lakip na ang mga representante sa matag lokalidad alang sa Sugbo Merkadong Barato (SMB) Program sa Kapitolyo sa Disyembre 5, 2023.

“And now, we will now limit. I will take stock of what is existing karon sa mga LGUs. I will now have to limit. We can no longer sell five kilos per week, kay mahurot nana dayon. We will have to reduce that to five and a half kilos for the time being until we can get more stock,” matod ni Garcia.

Sa nasayran, moabot sa 199, 826 ka mga benepisyaryo ang nalista ubos sa Department of Social Welfare and Develoopment (DSWD) nga maoy gipasubay sa gobernador sa tanang local social welfare offices.

Matod ni Garcia nga walay igong supply ang National Food Authority (NFA) aron ikapamaligya ngadto sa labing kabos.

Subay niini, subli’ng nana­wagan si Garcia sa Nasudnong Kagamhanan nga hatagan niini og pagtagad ang pagdugang og igong supply sa bugas nga magamit sa nagkadaiyang programa sa Kapitolyo alang sa mga kabos.

“Para ra ni nila pero unsaon ni nako ug mangayo ko og pagsabot kay walay stock. Maayo unta. I am again calling to the National Government to please help this program for the province of Cebu,” matod ni Garcia.

“...this can be replicated by other provinces for as long as there is enough stock that we can purchase at P25 per kilo. We are willing to lose five pesos per kilo so that the poorest of the poor can purchase rice to feed their children at twenty,” dugang niya.

Gawas sa pagbaligya og tag P20 kilo’ng bugas, padayon usab ang province-wide feeding program sa kabataan sa tanang mga tunghaan sa lalawigan nga ang supply gikuha usab gikan sa NFA.

Sa sunod semana gikatakda ang pag release sa bag-ong SMB cards nga dunay QR codes subay sa verified nga listahan sa DSWD.