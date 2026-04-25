Pagbaligya sa tag-P20 kl. nga bugas gipahunong

Gipahunong una sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo ang subsidized rice program nga gibaligya ang bugas sa tag-P20 matag kilo.
Kini tungod kay gisusi pa sa ang nahabiling stocks ug gitan-aw og balik ang sistema sa distribusyon human sa pagdagsa sa mga tawo sa unang paglusad niini.
Gikompirmar ni Mayor Nestor Archival ang suspension niadtong Lunes, Abril 20, 2026, ug niingon nga ang paghunong maghatag og higayon sa siyudad sa paghimo og full inventory check sa suplay sa bugas nga gikan sa National Food Authority (NFA) ug Food Terminal Incorporated (FTI).
Matod ni Archival, ang halin ubos sa inisyatiba nga “Benteng Bigas” kasamtangang naka-hold samtang gi-reconcile pa sa mga opisyal ang warehouse stocks ug gi-review ang dagan sa suplay gikan sa gobiyerno.
Giklaro sa dakbayan nga ang mga naunang schedule sa distribusyon sa bugas dili na angay'ng sundon, ug adunay bag-ong pahibawo nga ipagawas kon mahuman na ang verification process.
Nagpahimangno usab ang mga awtoridad sa publiko batok sa mga indibidwal o grupo nga nagpahigayon og house-to-house nga kalihukan ug nagpaila nga kabahin sa maong programa.
Giklaro niya nga walay pagtugot gikan sa NFA, FTI, o sa kagamhanan sa siyudad ang bisan unsang door-to-door nga distribusyon.
Ang suspension nahitabo human sa unang paglusad sa programa niadtong Marso 30 hangtod Abril 1, diin daghang mga tawo ang nagpunsisok.
Ang mga benepisyaryo sayo pa nga naglinya aron makapalit sa barato nga bugas taliwala sa pagsaka sa presyo sa pagkaon.
Ubos sa lagda sa programa, ang mga prayoridad nga sektor naglakip sa mga senior citizen, solo parent, PWDs, kabus nga pamilya, mag-uuma, mangingisda, transport workers, minimum wage earners, ug pinili nga mga empleyado sa gobiyerno sama sa mga kawani sa Department of Education.
Ang matag kwalipikadong benepisyaryo gitugotan unta nga makapalit og hangtod sa 20 ka kilo matag bulan, apan sa unang implementasyon, gilimitahan kini sa 10 ka kilo tungod sa kakuwang sa suplay.
Ang distribusyon gihimo kaniadto sa Plaza Sugbo alang sa north district ug sa Cebu City Sports Institute sa Sawang Calero alang sa south, ubos sa “first-come, first-served” nga basehan ug adunay validation sa eligibility.
Ang nagpadayong audit gitumong aron maseguro nga husto ang gidaghanon sa suplay ug ang pasalig sa distribusyon, ilabi na nga ang programa nagsalig sa KADIWA supply channels sa NFA ug FTI.
Bisan pa sa pagpasalig nga lig-on ang stocks sa bugas, nagpahimangno si Archival batok sa panic buying ug hoarding, sa pag-ingon nga kini nga mga buhat makabalda sa patas nga pag-apud-apod sa ubang mga residente. /