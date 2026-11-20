Dili mahinayon ang pagbalik og duwa ni Rhenz Abando sa Gilas Pilipinas alang sa 5th Window sa FIBA World Cup Basketball Asian Qualifiers, nga ipahigayon sa ulahing bahin ning buwana sa Malaysia.
Kini gumikan kay nakasinati og ankle injury si Abando sa iyang pagduwa sa Korean Basketball League (KBL) niadtong Huwebes, Nobiyembre 19, 2026, atol sa sangka sa iyang team nga Anyang Jung Kwan Jang Red Boosters ug Busan KCC Egis.
“To our great sorrow, Rhenz won’t make it for the window. He was excited, we were excited. Sayang,” matod ni Cone, nga napatik sa www.gmanews.tv.
Sa nahitabo ni Abando, nagkanayon si Cone nga iyang gikuha isip hulip mao ang usa sa iyang mga magduduwa sa Brgy. Ginebra Gin Kings nga si Troy Rosario.
“So we have asked Troy Rosario, our best ‘plug-and-play’ player, to join us. He lends us great versatility and obviously knows the system,” pasabot ni Cone.
Si Rosario makig-uban nila ni naturalized player Bennie Boatwright, AJ Edu, Quentin Millora-Brown, Mike Philips, Kai Sotto, Dwight Ramos, Kevin Quiambao, Scottie Thompson, Chris Newsome, Juan Gomez De Liano, ug CJ Perez.
Sa Malaysia, kontrahon sa Gilas ang Syria karong Nobiyembre 27 dayon ang Iran karong Nobiyembre 29. / ESL