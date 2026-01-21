Pagbalik ni Adams wala pa masayri

Wala pa masayri kanus-a makabalik pagduwa si Houston Rockets center Steven Adams human kini nakasinati og angol (sprained left ankle), matod ni coach Ime Udoka sa wala pa nagsugod ang duwa sa Rockets ug San Antonio Spurs kagahapon, Miyerkules, Enero 21, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nasinati ni Adams ang angol niadtong Lunes, Enero 19, atol sa kadaugan sa Rockets batok sa New Orleans Pelicans.
"I think [it's] a Grade 3 or so, but still gathering information, opinions. But I don't think he'll be back anytime soon," matod ni Udoka. / Gikan sa wires