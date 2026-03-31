Pagbalik ni Aguilar gihandom ni Cone

Nanghinaot si Brgy. Ginebra Gin Kings coach Tim Cone nga sulod lang sa mubong panahon ang kabahin sa isyu sa kahimsog ni Japeth Aguilar hilabi na kay aduna sila’y duha ka dagkong mga tahas sa sagubangon sa umaabot nga mga adlaw sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup.
Si Aguilar nakasinati og angol sa iyang tuhod sa 4th quarter atol sa kapildihan sa Gin Kings batok sa NLEX Road Warriors, 113-118, niadtong Biyernes, Marso 27, 2026.
Sa sunod nilang duha ka mga tahas, kontrahon sa Gin Kings ang San Miguel Beermen ug Magnolia Chicken Timplados Hotshots.
Gitataw ni Cone nga gikinahanglan kaayo nila ang presensya ni Aguilar sa ilawom nga bahin ning mga sangkaa. / ESL