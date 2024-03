Pagbalik ni Curry gilihian og daog

Gipakamang ni Stephen Curry ug Golden State Warriors sila LeBron James ug ang Los Angeles Lakers, 128-121, sa importante nga Wes­tern Conference matchup sa National Basketball Association (NBA) didto mismo sa Los Angeles, USA, kagahapon, Marso 17 (PH Time).

Mipabuto og 31 puntos si Curry sa iyang pagbalik sa Golden State starting lineup, samtang mipuno si Klay Thompson og 26 puntos gikan sa bench.

"Steph is Steph. He’s just ama­zing,” batbat ni Warriors coach Steve Kerr . “He got off to a slow start, but he never worries and we never worry. What he does is open the floor for everyone else.”

Nakahimo og 40 puntos, siyam ka assists ug walo ka rebounds si James apan nausik kini kay milukapa man ang La­kers sa rival team nga Warriors.

Wa si Davis sa final three quarters tungod sa nakuha niini nga eye injury. Natusok ang wala nga mata ni Davis ni Golden State Trayce Jackson Davis sa paglusot niini para mo-layup 2:47 nabiling oras sa 1st quarter.

Gideklarar sa Lakers ang injury ni Davis nga eye contusion.

Nagpahimulos ang Warriors sa pagkawala ni Davis ug mi­dominar ang Golden State players sa paglusot sa ilawom. Na-outrebound pud sa Warriors ang Lakers ug adunay bentaha nga 62-54 sa ilawom.

Si Jonathan Kuminga miamot og 23 puntos ug si Draymond Green mihatag og sayis puntos, 12 ka rebounds ug 13 ka assists.

Ang Lakers nakadawat og kon­tribusyon ni D’Angelo Russell nga adunay 23 puntos ug 13 ka assists.

Si Curry, kinsa nag 36th birthday niadtong Biyernes, wa sa milabay nga tulo ka duwa tu­ngod sa sprained right ankle.

Ang final dos minutos, siyete segundos sa duwa miabot og 22 minutos tungod sa daghan nga play replays lakip na ang malfunctioning nga shot clock.

“It seems like a few times a year you get clock issues. That’s as extreme as I’ve been a part of, where even the backup unit doesn't work," sigon ni Kerr. “The last two minutes, everyone is looking at each other about what to do.” / RSC