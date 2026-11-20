Nagkanayon si Minnesota Timberwolves star guard Anthony Edwards nga malaumon siya sa dagan sa iyang pagpaalim human gioperahan ang naangol niyang tuo nga tuhod, ang nakaapan lang kay wala siya’y bisan gamay nga ideya kon kanus-a siya makabalik pagduwa.
Hinuon sa panahom sa Timberwolves, molanat og labing minos walo ka semana una makabalik pagduwa sa 2026-27 National Basketball Association (NBA) si Edwards, kinsa nipaubos sa operasyon niadtong Oktubre 29, 2026 (PH time).
“I’m just trying to get my strength back in my leg,” batbat ni Edwards. / Gikan sa wires