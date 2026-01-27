Pagbalik ni Giannis wa’y klaro kanus-a

Wala pa masayri kon kanus-a makabalik pagduwa sa 2025-26 National Basketball Association (NBA) ang lider sa Milwaukee Bucks nga si Giannis Antetokounmpo, kinsa nakasinati og angol sa iyang tuo nga tiil atol sa kapildhan sa Bucks batok sa Denver Nuggets, 100-102, niadtong Sabado, Enero 24.
Kagahapon, Martes, Enero 27, gikompirmar ni coach Doc Rivers nga nakasinati og calf strain ang kanhi two-time MVP.
Sa sayo pa, nagkanayon si Antetokounmpo nga posibleng upat ngadto sa unom ka mga semana nga dili siya makaduwa.
Apan matod ni Rivers -- "There's really no timetable." / Gikan sa wires