Pagbalik ni James sa Miami di tinuod

Giklaro sa Miami Heat nga ang live-stream link nga giulohan og “LeBron James Introductory Press Conference” nga nasipyat nila pag-post sa ilang YouTube channel.
Ang post nga naglakip sa petsa Hulyo 27, na-delete na.
Ang spokesperson sa Heat niangkon sa ESPN ning bag-ohay lang nga ang ilang social media department nangandam nang daan kabahin sa posibilidad sa pagbalik ni James sa ilang tugkaran apan dili pa gyud unta kini angayang i-post.
Si James, 41, nananghid nang daan sa kasamtangan niyang puwersa nga Los Angeles Lakers nga mobalhin siya og team alang sa 2026-27 season sa National Basketball Association (NBA).
Ang sipyat nga post sa Miami nakahimo og langas sa social media gumikan kay nagtuo na ang mga nakabasa niini sa wala pa na-delete nga mobalik ang four-time MVP sa Heat nga iyang natabangan makabaton og duha ka titulo.
Hinuon, usa sab gyud ang Heat sa mga nangahisgutan nga posibleng balhinan ni James gikan sa Lakers.
Gawas sa Heat, ang ubang posibleng balhinan ni James mao ang Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers, ug Golden State Warriors.
Ang dugay na nga agent ni James nga si Rich Paul nibutyag nang daan nga wala magdali ang iyang kliyente sa pagpili og team nga balhinan niini.
“We’re not going to be rushed. It’s his choice to make and when he makes the choice, he’ll make it,” matod ni Paul.
Taliwala sa iyang pangidaron, si James nag-average gihapon og 20.9 puntos, 7.2 assists ug, 6.1 rebounds sulod sa 60 ka duwa sa Lakers sa miaging season. / Gikan sa wires