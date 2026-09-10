Pagbalik ni Kawhi sa TR madayon apan…

Gikataho nga madayon na ang pagbalik ni Kawhi Leonard sa Toronto Raptors gikan sa Los Angeles Clippers pagkahuman sa imbestigasyon sa giingong pagpanikas sa Clippers sa lagda salary cap sa National Basketball Association (NBA).
Apan nganong wala pa man kini nahitabo hangtod karon?
Duha ka rason ang giingong hinungdan. Una, wala’y gikatakdang deadline aron madayon ang trade nga magpabalik ni Leonard sa Raptors ug maghatod nila ni Brandon Ingram ug Gradey Dick sa Clippers ug duha ka unprotected first-rounders.
Ikaduha, kinahanglan pa mag-reorganize ang Clippers sa ilang front office. /Gikan sa wires