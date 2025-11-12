Pagbalik ni PG nagkaduol na

Nagkaduol na ang pagbalik og duwa ni Philadelphia 76ers star Paul George sa National Basketball Association (NBA) gikan sa pagkaangol.
Nahisgutan kini human gipangbuntog sa 76ers ang Boston Celtics, 102-100, sa Miyerkules, Nobiyembre 12, 2025 (PH time), sa 2025-26 season.
Si George wala pa nakaduwa sa bag-ong season gumikan kay nagpaalim siya sa angol sa iyang tuo nga tuhod nga niagi og operasyon niadtong Hulyo.
Gipahibalo sa 76ers nga naa na sa final stage ang pagpaalim ni George. / Gikan sa wires