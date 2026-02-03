Pagbalik ni Slaughter sa PBA mihayag

Agi’g pagpakita sa iyang determinasyon nga makabalik pagduwa sa Philippine Basketball Association (PBA), gisugakod ni 7-footer Greg Slaughter ang kakapoy gikan sa lawom sa gabii nga biyahe gikan sa Dubai aron makighugpong sa kadagkuan sa Titan Ultra Giant Risers kagahapon sa buntag, Martes, Pebrero 3, 2026.
Gawas niini, giuswag sab ni Slaughter ang oras kabahin sa kasaulogan sa adlaw nga natawhan sa iyang anak aron makatunga lang sa panaghugpong.
Ning maong kalambuan, nihayag ang posibilidad kabahin sa tinguha ni Slaughter.
“It’s kinda nostalgic finally stepping into a venue that’s just about the PBA,” matod sa produkto sa University of the Visayas (UV) Green Lancers sa Sugbo, nga napatik sa Spin.ph.
Matod ni Slaughter nga buhaton niya ang tanan niyang makaya aron makabalik sa PBA diin nahimo siyang 2013 Rookie of the Year ug 2017 Best Player of the Conference awardee.
Sa Dubai, nakaduwa kadiyot si Slaughter isip sakop sa Zamboanga Valientes sa usa ka torneyo sa maong nasod. / ESL