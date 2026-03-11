Pagbalik ni Slaughter sa PBA wa madayon

Sukwahi sa gilauman, dili madayon ang pagbalik og duwa ni 7-footer Greg Slaughter sa Philippine Basketball Association (PBA).
Sa sayo pa, gikataho nga nagkasinabot na si Slaughter ug ang Titan Ultra Giant Risers (kanhi NorthPort Batang Pier) alang sa pagduwa sa produkto sa University of the Visayas (UV) Green Lancers sa Commissioner’s Cup, nga gisugdan kagahapon, Miyerkules, Marso 11, 2026.
Apan nasuta nga wala si Slaughter sa official lineup nga gisumiter sa Giant Risers ngadto sa PBA.
Wala pa’y nakuhang dugang detalye kabahin niini. / ESL