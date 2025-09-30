Pagbalik og away ni Alvarez malangan

Malangan ang pagbalik og away ni Mexican superstar Saul Canelo Alvarez human nailog ni American Terence Crawford ang iyang undisputed super middleweight title dili pa lang tantong dugay.
Si Alvarez nakatakda untang mobalik og away karong Perbero, 2026, apan matod ni Mike Coppinger, kinsa The Ring magazine reporter, dili pa kini mahitabo sa orihinal nga petsa.
Nagkanayon si Coppinger nga mismong ang tag-iya sa Th Ring magazine nga si Turki Alalshikh maoy nisulti kaniya nga kinahanglang operahan sa iyang siko si Alvarez ug nagkinahanglan kini’g taastaas nga panahon sa pagpaalim.
“I’m told that he’s going to have elbow surgery,” matod ni Coppinger nga napatik sa www.boxingscene.com.
Gibutyag kini ni Coppinger dihang co-host siya sa labing ulahing episode sa programang Inside The Ring.
“Canelo was set to return in February in Riyadh for the third fight of that deal. That fight is now gonna be delayed until Q2 or Q3 of 2026,” matod ni Coppinger, kinsa nagtumbok sa four-fight contract nga gipirmahan ni Alvarez sa Riyadh Season. / ESL