Pagbalik og duwa ni Curry hapit na

Dili pa gihapon makaduwa si Stephen Curry sa magsunod duha ka mga duwa sa Golden State Warriors apan nagplano ang Warriors nga paapilon na ang kanhi two-time MVP sa ilang praktis sa umaabot nga pipila ka mga adlaw nga wala’y limitasyon.
Gumikan sa pagkaangol sa iyang tuo nga tuhod, nakapalta si Curry sa niaging 20 ka mga duwa sa Warriors sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).
Sa mga duwa nga wala si Curry, ang Warriors naggunit og 6-14 nga rekord nga maoy hinungdan nga ningsukarap sila sa ika-10 nga puwesto sa Western Conference dala ang 33-38 nga rekord. / Gikan sa wires