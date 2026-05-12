Pagbalik sa ICC wala pa sa plano ni Marcos

Gipahayag sa Malacañang niadtong Martes, Mayo 12, 2026, nga sa kasamtangan wala pa naghuna-huna si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pag-apil og balik sa International Criminal Court (ICC), apan giklaro sa administrasyon nga wala pa nila hingpit nga gisira ang pultahan alang sa mga diskusyon sa umaabot mahitungod sa posibleng pagkamiyembro sa Rome Statute.
Sumala ni Palace Press Officer Claire Castro, ang labing ulahing baroganan sa presidente wala pa mausab, bisan pa nga mahimo pa kining tun-an sa umaabot nga mga adlaw.
“Ang huli niyang sinabi ay hindi pa po magri-rejoin. So, kung kinakailangan po sigurong aralin sa mga susunod na araw ay hindi naman po sarado ang Pangulo diyan,” matod ni Castro.
Ang Pilipinas pormal nga nibiya sa Rome Statute niadtong 2019 ubos sa pagdumala ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte human gisugdan sa ICC ang preliminary examination sa kampanya batok sa ilegal nga druga sa iyang administrasyon.
Nitumaw pag-usab ang maong isyu taliwala sa mga panaghisgot bahin sa posibleng pagpatuman sa arrest warrant sa ICC batok kang Senador Ronald “Bato” Dela Rosa, kinsa nagsilbi nga hepe sa Philippine National Police atol sa drug war ni Duterte.
Gipasabot ni Castro nga bisan kon wala na giila sa Pilipinas ang hurisdiksyon sa ICC isip miyembrong nasod, ang gobiyerno nagpadayon sa paglihok ubos sa Republic Act 9851 o ang Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity.
Matod niya, ang maong balaod naghatag og mga mekanismo alang sa pagsurender o extradition kalabot sa mga internasyonal nga tribunal. Dugang pa ni Castro, ang kanunay nga kamanduan ni Marcos sa mga law enforcement agency mao ang pagsunod sa mga naglungtad nga balaod. / PNA