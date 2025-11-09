Pagbalik sa kuryente sa Sugbo hapit na makompleto

Nabalik na ang kuryente sa hapit tanang mga dapit sa Sugbo human sa pagkuyanap sa outages tungod sa Bagyong Tino, sumala sa anunsiyo sa Visayan Electric, Dominggo, Nobiyembre 9, 2025.
Sa usa ka advisory, gitaho sa Visayan Electric nga hapit na mahingpit ang pagpabalik sa kuryente alang sa 474,312 ka mga kustomer, o 92.57 porsiyento sa kinatibuk-ang customer base niini.
Ang mga kawani nagpadayon sa pagtrabaho tibuok adlaw ug gabii aron maabot ang nahibiling apektadong mga lugar.
Ang kompanya sa kuryente nitaho nga napabalik na ang supply sa San Fernando (99.01%), Naga City (98.66%), ug Minglanilla (98.74%). Hinayhinay pa ang recovery sa Liloan, diin 81.74 porsiyento pa lang sa supply sa kuryente ang nabalik, ug sa Cebu City, nga anaa sa 89.67 porsiyento.
“Restoration is ongoing, and we appreciate the continued patience, understanding, and cooperation of our customers,” pamahayag sa Visayan Electric.
Gipahinumdoman sa mga opisyal ang mga residente nga magpabiling mabinantayon sa mga natumba nga linya sa kuryente ug delikado nga mga electrical equipment, ug i-report ang padayong outages pinaagi sa opisyal nga hotline sa Visayan Electric.
Ang Visayan Electric nagserbisyo sa mga siyudad sa Cebu, Mandaue, Talisay, ug Naga, ug sa mga lungsod sa Liloan, Consolacion, Minglanilla, ug San Fernando. / EHP