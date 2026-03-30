Pagbangon gikan sa kapakyasan: Ang paningkamot ni Rain Noval

Kasagaran hatagan og pasidungog sa mga kompetensyon sa natad sa sports ang mga nakadaog o ang mga nakalangkat og bulawan nga medalya. Pero sa estorya ni Rain Noval, usa ka atleta sa usa ka dakong unibersidad sa Siyudad sa Sugbo, nagpamatuod nga maabot gyud ang tukmang pagpabor sa panahon.
Si Noval, 15-anyos, usa sa mga ilado na elite runner sa Sugbo.
Makadaog siya sa mga lainlaing mga dagkong lumba sa kalsada man o sulod sa track.
Apan adunay usa ka kompetisyton nga iyahang gipangandoy nga makakab-ot og medalya, ang Central Visayas Regional Athletic Association (Cviraa), usa ka dakong kompetesyon diin ang mga labing ngilngig nga mga atleta magtapok.
Sukad sa 2023, naka-qualify siya nga makaduwa og Cviraa, apan pakyas siya makakuha og medalya.
Nisulay sab siya sa 2024 ug 2025, apan pakyas gihapon siya sa iyahang gitinguha.
Karong tuiga 2026, qualified na sab si Noval para makaduwa sa Cviraa ug lain na sab ni nga higayon aron makasulay siya’g kuha og medalya.
Usa ka buwan sa wala pa ang kompetisyon, ningrehistro si Noval sa usa ka 3K road race isip “test race” para sa iyahang umaabot na lumba sa Cviraa.
Gikan sa sugod, nag-una si Noval sa maong lumba apan adunay nahitabo nga wala damha. Sa dihang 800 ka metros na lang padulong sa finish line, nisakit og maayo ang iyang tuhod.
Tungod sa grabe ug dili masabtan na kasakit, wala na niya nahuman ang dagan ug gisakay siya sa ambulansya.
Pwerte niyang hilak diin iyahang nawong naputos og kasagmuyo sa nahitabo.
“Sayang kayo!” matod ni Noval nga naghilak samtang giatiman siya sa medics.
Tungod sa nahitabo, nabalaka si Noval nga basin dili siya makadula sa Cviraa.
Unsaon na lang ang tinguha nga makalangkat og medalya?
Para masusi ug matambalan iyahang nahiaguman, nagpakonsulta si Noval kuyog sa iyahang amahan sa usa ka espesyalista para sa checkup ug monitoring.
Sa nasinati nga kapakyas sa road race, mas nidilaab ang kalayo sulod ni Noval nga makakuha siya og medalya.
Naulian si Noval ug nagpadayon sa iyahang praktis para sa umaabot niya nga kompetesyon sa track.
Niabot ang adlaw sa kompetesyon, diin gihatag niya ang tanan para makakuha og maski usa lang ka medal sa naasoy nga lumba.
Sa iyahang pagpaningkamot ug pagbawi, dili lang usa kondili tulo ka medalya ang nakuha ni Noval sa maong kompetesyon.
Usa ka silver medal sa 800M Secondary Girls ug duha ka bronze medal gikan sa iyahang 3,000M ug 1,500M nga lumba.
Dili masukod ang iyahang kalipay human na niya nakuha ang iyahang gipangandoy nga medalya.
Bisan pa sa kapakyas ug kasakit nga iyang nasinati, wala niya tugoti nga kini maoy mopugong sa iyang damgo.
Gihimo niya kini nga kusog aron mopadayon ug molabaw pa sa iyang kaugalingon, diin nagpakita nga ang tinuod nga kadaugan dili lang makita sa medalya, kondili sa kaisog nga mobangon ug mosulay pag-usab bisan pila pa ka higayon nga mapakyas. / Tampo / Sinuwat ni John Velez