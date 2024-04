Pagbawi sa lisensya sa mga armas ni Quiboloy giduso

Girekomendar sa Philippine National Police (PNP) Firearms and Explosives Office (FEO) ang pagbawi sa lisensya sa pagpanag-iya ug paghupot og armas (LTOFP) ni Kingdom of Jesus Christ (KJC) leader Pastor Apollo Quiboloy, kinsa nag-atubang og kaso sa human trafficking ug child and sexual nga pag-abuso.

Si FEO-PIO Chief Major Lady Lou Gondales nagkanayon nga ang rekomendasyon gisumite ngadto kang PNP Chief General Rommel Marbil alang sa pagtugot.

Si Marbil niingon nga ang rekomendasyon kasamtangang gisusi.

“They are checking the legal provisions. I have it reviewed before I sign it,” matod niya.

Sa sayo pa, si Senador Risa Hontiveros nihimo sa panawagan alang sa PNP nga hunongon ang pag-isyu sa mga pagpangatarungan ug bawion ang LTOPF ni Quiboloy, nitataw nga ang pastor nag-operate og “private army.”

“Sa dami at bigat ng pending cases ni Quiboloy, siguro naman pwede nang bawiin ang mga armas niya. Sa kasong human trafficking pa lang, non-bailable at lifetime imprisonment na ang parusa, kaya ano pa hinihintay ng PNP? Nakapagtataka ang bagal,” siya niingon.

“I am again calling on the PNP chief, PGen. Rommel Marbil, to lead better. Quiboloy is a high profile fugitive who must be apprehended. Baka kaya ang lakas ng loob magtago ni Quiboloy dahil sa mga armas at baril na pumoprotekta sa kanya. Trabahuin na ng PNP ang pagkansela ng mga armas niya. Bilis-bilisan na,” siya niingon.

Si Quiboloy adunay tulo ka standing arrest warrants alang sa child and sexual abuse nga giisyu sa Davao City Regional Trial Court ug human trafficking nga giisyu sa Pasig City Court.

Way piyansa nga girekomendar sa kaso sa human trafficking.

Una nang gipasaligan ni PNP chief Public Information Office (PIO) Colonel Jean Fajardo si Hontiveros nga ang mga paningkamot sa PNP, ingon man sa National Bureau of Investigation sa pagdakop kang Quiboloy, nagpabiling walay hunong.

Iyang namatikdan nga ang manhunt operations batok kang Quiboloy gipalapdan na sa ubang lugar sa nasod ug dili lang sa iyang bailiwick, Davao City.

“As to the statement with respect sa failure of intelligence again katulad ng sinasabi natin magmula noong inilabas ng Davao RTC ‘yung WOA against kay Pastor Quiboloy at iba pa pong accused ay hindi na tumigil ang PNP at other law enforcement agencies particularly ang NBI sa paghahanap,” matod ni Fajardo.