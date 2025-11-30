Pagbayad sa buhis online sa City Hall aprubado na
Ang pagbayad sa buhis, ubang bayranan ug obligasyon sa Cebu City Hall sa dili madugay mahimo na pinaagi sa selpon human mapasar ang E-payment Ordinance niadtong Nobiyembre 25, 2025.
Ang maong balaudnon, nga gipangamahan ni Konsehal Edgardo "Jaypee" Labella II, nagpormalisar sa paggamit sa akreditadong digital platforms alang sa pagbayad sa tanang butang gikan sa business permits ngadto sa traffic fines.
Ang kausaban gilauman nga makapamubo sa tag-as nga linya, makapakunhod sa face-to-face transactions, ug makahatag sa mga konstituwente og 24/7 nga access sa mga payment channels sa gobiyerno.
Gihatagan sa ordinansa og awtoridad ang Kagamhanan sa Siyudad nga modawat og bayad sa buhis ug uban pang mga bayranan pinaagi sa akreditadong digital platforms, lakip na ang mga bank-based systems ug e-wallets.
Nagtimaan kini og usa ka daku nga kausaban padulong sa modernisado, transparent, ug contactless nga paghatod sa serbisyo publiko.
“"We modernize gov't transactions, strengthen transparency, and provide consumers a reliable and convenient options for payment," matud ni Labella.
Ang balaudnon naglakip sa e-payment options alang sa mga bayranan nga may kalabotan sa negosyo, permits, renewal, licenses, ug regulatory charges, ingon man usab sa traffic violation fines, building permit and clearances, ug uban pang bayranan gikan sa nagkalain-laing departamento ug buhatan.
Sa usa ka public hearing niadtong Oktubre 21, ang City Treasurer’s Office, ang Management Information and Computer Services, ug mga representante gikan sa GCash e-wallet ug Cebu Bankers Club ang mitanyag og mga operational viability ug technical inputs.
Ang ordinansa nahiuyon sa nasudnong mga framework sama sa Electronic Commerce Act of 2000, ang Anti-Red Tape Act of 2007, Joint DTI–DOF administrative orders sa government e-payments, Bangko Sentral ng Pilipinas circulars and orders ug COA Circular 2021-014, nga nag-ila sa electronic receipts isip opisyal nga pruweba sa pagbayad.
Si City Treasurer Emma Villarete una nang nisulti sa mga konsehal nga ang online receipts nga i-isyu sa akreditadong platforms magdala sa samang legal nga epekto sama sa tradisyonal nga printed receipts ubos sa mga lagda sa Commission on Audit (COA).
Iyang gipunting usab nga ang mga e-collections awtomatikong ideposito sa awtorisadong mga bank accounts sa siyudad, uban ang mga remittance gikan sa mga payment service providers nga gikinahanglan sa sunod nga banking day.
Gikompirmar sa mga representante sa GCash ang ilang kaandam nga moserbisyo isip usa sa mga payment channels sa siyudad ug miingon nga ang convenience fees sama sa P10 alang sa Pay QR ug Pay Online transactions, ug P15 alang sa Pay Bills ipahamtang ngadto sa mga user, dili sa kagamhanan sa siyudad.
Ang mga representante gikan sa Land Bank ug Metrobank, nga namulong alang sa Cebu Bankers Club, mipahayag og susama nga suporta, nga nagtumbok sa ubang mga local government unit nga naggamit na og digital gateways alang sa bayad sa buhis ug permit.
Ang balaodnon nagkinahanglan og bug-os nga pagtuman sa mga balaod sa data privacy ug cybersecurity ug nagsugo nga bisan unsang platform nga gamiton sa siyudad kinahanglan nga hapsay nga ma-integrate sa Treasurer’s Office ug MICS aron maseguro ang tukma nga pagtaho ug luwas nga fund transfers.
Ang City Treasurer's Office mao ang bugtong nag-aprobar ug nagdumala nga awtoridad sa pagpalambo ug pagpili sa usa ka electronic collection system nga maghatag og end-to-end encryption, realtime transaction, ug mga safeguards.
Ang mga user adunay opsyon sa pagbayad pinaagi sa e-wallet, credit/debit card, o bank transfer nga may convenience fee.
Kinahanglan usab sila nga pahibaw-on dayon human sa malampuson nga transaction.
Ang e-receipt ubanan sa quick response code. / EHP