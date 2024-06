Pagbiya sa satellite offices sa MCWD building di pa tino

Giklaro ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga wa pay gipirmahan nga kasabutan kalabot sa pagbalik sa Metropolitan Cebu Water District-owned building (MCWD) nga gigamit isip satellite office sa Cebu City Hall.

Kini subay sa taho nga ibalik sa Cebu City Government ang building ngadto sa MCWD.

Sa press conference sa Lunes, Hunyo 10, 2024, si Garcia niingon nga “nothing is final unless it is written in stone.”

Si Garcia niingon nga anaa pa siya sa proseso sa negosasyon tali kang MCWD chairman Jose Daluz III.

“Katong report nga nigawas para nako is still premature...di pa jud na final kon di na mabutang og usa ka kasulatan,” matod ni Garcia.

Si Daluz niingon niadtong Dominggo, Hunyo 9, 2024, nga nagkaestoryahanay na sila ni Garcia ug ilang nauyonan nga iuli ang propiedad ngadto sa MCWD.

Hapit na mag usa ka tuig nga ang Siyudad naggamit sa mao nga edipisyo nga way nakab-ot nga lease agreement tali sa water firm ug Siyudad.

“I talked to Mayor Raymond and they will return the property to us,” sulti ni Daluz sa iyang mensahe sa SunStar Cebu sa Dominggo, Hunyo 9, 2024.

Nanghinaut siya nga mahuman ang tanan sa di pa si suspended Mayor Michael Rama mahibalik sa katungdanan./ AML