Pagbuhi og balik sa bugsay

Sud sa daghang katuigan, ang dagat maoy niumol sa kinabuhi sa mga Pilipino, diin ang bangka ug bugsay maoy nagkonektar sa mga komunidad sa tibuok kapupud-an.
Karon, ang Philippine Outrigger Canoe Club (POCC) nagbuhi og balik niining maong kabilin sa kadagatan pinaagi sa ocean paddling.
Natukod niadtong 2021, ang POCC usa ka non-stock, non-profit organization nga dedicated sa pagpalambo sa competetive outrigger canoeing dungan sa pagpasiugda sa pagkatawo sa Pilipinas isip usa ka oceanic nation.
Gigiyahan sa tulo ka mga haligi , ang culture, community ug conservation gisagol sa club ang paugnat sa kusog uban sa pagpreserbar sa kultura ug pag-atiman sa kalikupan.
“We want to revive our ocean culture that has always been deeply rooted in Cebu and throughout the Philippines,” matod pa ni POCC President ug founding member Faye Jimiera.
Nagbase sa Barangay Agus, Dakbayan sa Lapu-Lapu, ang POCC naghangop og mga beginner pinaagi sa ilang mga weekend rookie session, diin naghatag sila og mga sakayan, bugsay, ug mga safety gear aron masinati sa bisan kinsa ang maong duwa.
Giduso usab sa club nga ipaila-ila ang outrigger canoeing sa mga tunghaan aron matisok ang disiplina, teamwork, ug paghatag og bili sa kabilin sa paglawig sa nasod.
Gawas sa kompetisyon, ang mga miyembro regular nga nagpahigayon og mga coastal cleanup, community outreach, ug mga programa sa edukasyon, lakip na ang inisyatiba nga “Ocean Love for Kids and Fisherfolk” ug ang “Sea of Dreams” Scholarship alang sa mga student-athlete.
Karong tuiga, ang POCC mokulit og kasaysayan pinaagi sa pagrepresentar sa Pilipinas sa International Va’a Federation (IVF) World Sprint Championships sa Singapore gikan sa Agusto 19–29, 2026.
Kini ang nagmarka sa labing unang opisyal nga partisipasyon sa nasod isip usa ka IVF member federation ug mao usab ang unang higayon nga ang world championships ipahigayon sa Asya.
Ang grupo sa Pilipinas magpadala og 19 ka mga paddler nga mosalmot sa mga individual ug team event.
Apan, ang club padayon nga nangita og mga sponsor aron makatabang sa pagpundo sa plete ug accomodation sa delegasyon.
Naglaum ang POCC nga makatukod og mas daghang canoe club sa tibuok nasod, mapalambo ang sports tourism, ug mapreserbar ang tradisyon sa navigation sa mga Bisaya alang sa umaabot nga henerasyon.
Alang kang Jimiera ug sa iyang mga kaubang paddler, ang matag irog sa bugsay dili lang usa ka lumba , usa kini ka lakang sa pagpahiuli sa koneksyon sa mga Pilipino ngadto sa ilang tinuod nga pagkatawo isip mga tawo sa dagat. /